        Суспільство

        У Куп’янському районі внаслідок атаки БпЛА загинула 74-річна жінка

        Сергій Бордовський
        13 Квітня 2026 20:25
        У Харківській області внаслідок атаки російського безпілотника загинула 74-річна жінка, ще одна людина поранена. Удар стався вдень 13 квітня у Куп’янському районі.

        РФ вдарила дроном по Харківщині: одна людина загинула, є постраждалі / Фото: Прокуратура

        Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, близько 13:30 російські війська завдали удару БпЛА, попередньо типу «Герань-2», по селищу Великий Бурлук.

        Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобіль. Загинула 74-річна жінка, ще одна — 69-річна — отримала поранення. Двоє мешканців зазнали гострої реакції на стрес.

        За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).


