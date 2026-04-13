У Куп’янському районі внаслідок атаки БпЛА загинула 74-річна жінка

У Харківській області внаслідок атаки російського безпілотника загинула 74-річна жінка, ще одна людина поранена. Удар стався вдень 13 квітня у Куп’янському районі.

РФ вдарила дроном по Харківщині: одна людина загинула, є постраждалі

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, близько 13:30 російські війська завдали удару БпЛА, попередньо типу «Герань-2», по селищу Великий Бурлук.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобіль. Загинула 74-річна жінка, ще одна — 69-річна — отримала поранення. Двоє мешканців зазнали гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).