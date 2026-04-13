Uber знову постане перед судом у справі про сексуальне насильство після вироку на $8,5 млн

Компанія Uber постане перед новим судовим розглядом у США через звинувачення у сексуальному насильстві з боку водія після нещодавнього вироку на 8,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє Reuters. Розгляд справи розпочнеться у федеральному суді міста Шарлотт, штат Північна Кароліна, та триватиме близько трьох тижнів.

Йдеться про позов жінки, яка заявляє, що у березні 2019 року водій Uber домагався її під час поїздки у місті Ролі. За її словами, після прибуття на місце призначення водій схопив її за стегно, після чого вона втекла з автомобіля.

У компанії не заперечують факт інциденту, однак наполягають, що не несуть відповідальності, оскільки водії працюють як незалежні підрядники, а не співробітники.

Ця справа є однією з так званих «тестових», які мають визначити подальшу долю понад 3 300 подібних позовів проти компанії, об’єднаних у федеральному суді.

Раніше суд присяжних у штаті Аризона присудив позивачці 8,5 мільйона доларів компенсації у справі про зґвалтування під час поїздки Uber. При цьому суд визнав водія агентом компанії, поклавши відповідальність на Uber.

У компанії заявили, що серйозно ставляться до випадків сексуального насильства та інвестують у технології безпеки, політики захисту пасажирів і підтримку постраждалих.

Водночас питання статусу водіїв — як працівників чи підрядників — залишається ключовим юридичним викликом для Uber і має значення для розгляду тисяч подібних справ у США та інших країнах.