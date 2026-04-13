Отримав довічне: вітчим, який роками ґвалтував падчерку, в суді просив “знову бути родиною”

Суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, який упродовж щонайменше чотирьох років систематично ґвалтував свою малолітню падчерку. На момент початку знущань дівчинці було лише 8 років.

Про це повідомив Руслан Кравченко, Генеральний прокурор України.

У 2011 році чоловік почав проживати з цивільною дружиною та її чотирирічною донькою. Коли дівчинка досягла восьмирічного віку, він почав її розбещувати. Починаючи з 10 років — систематично ґвалтував упродовж щонайменше чотирьох років.

Усі ці роки він утримував дитину в страху погрозами побиття та змушував мовчати про те, що відбувалося вдома під час відсутності матері. Зовні родина видавалася благополучною — ані вчителі, ані родичі не помічали жодних тривожних ознак.

Правда відкрилась у 2021 році. Потерпіла розповіла про пережите другу по листуванню, який знайшов номер телефону її бабусі й повідомив їй усе. Після звернення матері до поліції вітчима затримали.

У залі суду обвинувачений стверджував, що падчерка його обмовила через сварки за погані оцінки, та говорив про бажання відновити стосунки — «знову бути родиною». Вини не визнав. Жодного каяття.

Судовий розгляд тривав близько п’яти років. Сторона захисту вдавалася до всіх доступних засобів затягування процесу. До моменту оголошення вироку потерпіла вже досягла повноліття й пережила наслідки тяжких дитячих травм — проте наполегливо добивалася справедливості.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 156, частиною 3 статті 153, частиною 4 та частиною 6 статті 152 КК України. Сторона обвинувачення вимагала довічного позбавлення волі — і суд з цим погодився.