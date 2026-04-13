Meta створює ШІ-клон Цукерберга для спілкування з працівниками

У компанії Meta працюють над створенням ШІ-клона Марка Цукерберга, який зможе взаємодіяти зі співробітниками та брати участь у робочих процесах. Розробка передбачає створення цифрового аватара, що імітує стиль і манеру спілкування керівника.

Про це повідомляє Financial Times. За даними джерел, у Meta навчають AI-аватар на основі голосу, зовнішності, манери поведінки та публічних заяв Марка Цукерберга.

Очікується, що така система дозволить працівникам отримувати відповіді та зворотний зв’язок у форматі, максимально наближеному до комунікації з керівником компанії.

У Meta Platforms розглядають цю технологію як спосіб посилити внутрішню взаємодію та зробити керівництво більш доступним для співробітників.

У разі успіху компанія може розширити цю практику і дозволити авторам створювати власні AI-аватари для взаємодії з аудиторією. Подібні функції вже тестувалися в Instagram та інших сервісах Meta.

Водночас у матеріалі зазначається, що сам Марк Цукерберг бере участь у навчанні такого аватара, а також активно залучений до інших AI-проєктів компанії.