Кремль не вітатиме Мадяра з перемогою, адже Угорщина — “недружня країна”, — Пєсков

Кремль не буде вітати Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині, оскільки вважає країну “недружньою”.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське інформагентство РІА “Новості”.

“Ми недружнім країнам вітання не надсилаємо. А Угорщина — недружня країна, вона підтримує санкції проти нас”, — сказав він.

За його словами, угорці зробили свій вибір, і Росія ставиться до нього з повагою. Водночас у Кремлі зазначили, що потрібно оцінити подальші дії нового керівництва країни.

Пєсков також запропонував адресувати питання щодо подальшого використання Угорщиною нафтопроводу “Дружба” керівництву цієї держави.

У Москві також заявили, що не вважають, що результати виборів в Угорщині вплинуть на ситуацію навколо “російсько-українського конфлікту”.

Нагадаємо, за даними виборів, перемогу здобула партія “Тиса” Петера Мадяра, яка отримала 52,88% голосів і 45 мандатів у парламенті. Явка виборців стала рекордною — 77,8%, або понад 5,8 мільйона людей.