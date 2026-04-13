        Кремль не вітатиме Мадяра з перемогою, адже Угорщина — “недружня країна”, — Пєсков

        Галина Шподарева
        13 Квітня 2026 16:34
        Дмитро Пєсков / Фото: ТАСС
        Кремль не буде вітати Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині, оскільки вважає країну “недружньою”.

        Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське інформагентство РІА “Новості”.

        “Ми недружнім країнам вітання не надсилаємо. А Угорщина — недружня країна, вона підтримує санкції проти нас”, — сказав він.

        За його словами, угорці зробили свій вибір, і Росія ставиться до нього з повагою. Водночас у Кремлі зазначили, що потрібно оцінити подальші дії нового керівництва країни.

        Пєсков також запропонував адресувати питання щодо подальшого використання Угорщиною нафтопроводу “Дружба” керівництву цієї держави.

        У Москві також заявили, що не вважають, що результати виборів в Угорщині вплинуть на ситуацію навколо “російсько-українського конфлікту”.

        Нагадаємо, за даними виборів, перемогу здобула партія “Тиса” Петера Мадяра, яка отримала 52,88% голосів і 45 мандатів у парламенті. Явка виборців стала рекордною — 77,8%, або понад 5,8 мільйона людей.


