Україна вперше взяла позицію без піхоти: Зеленський про роль роботів на фронті

Україна вперше під час війни захопила позицію противника без участі піхоти — виключно за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів. Така операція відбулася без втрат з українського боку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня українського зброяра. За його словами, окупанти здалися в полон після дій безпілотних платформ.

Дрони і наземні роботи без участі військових: Зеленський розповів про новий формат бою / Фото: ОПУ

Президент зазначив, що роботизовані системи стають ключовим елементом сучасної війни та дозволяють зберігати життя військових. Лише за три місяці українські наземні роботизовані комплекси виконали понад 22 тисячі бойових місій на фронті.

Зеленський навів приклади таких систем, зокрема «Ратель», «Терміт», «Ардал», «Рись», «Змій», «Протектор» і «Воля». За його словами, кожна така місія означає, що в небезпечну зону замість людини вирушає машина.

Глава держави підкреслив, що розвиток роботизованих технологій є частиною ширшої трансформації оборонної індустрії України. Водночас країна активно розвиває виробництво дронів, артилерії, боєприпасів і ракет.

Зеленський також заявив, що Україна вже має далекобійні можливості, зокрема безпілотники, які здатні діяти на відстані до 1750 кілометрів.

За його словами, український досвід у сфері військових технологій викликає інтерес у світі, а сама держава поступово стає одним із лідерів у розвитку безпекових рішень.