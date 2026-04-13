Тиждень із заморозками та дощами: якою буде погода в Україні з 13 по 19 квітня

В Україні протягом тижня 13–19 квітня очікується помірно тепла погода з періодичними дощами та нічними заморозками. Похолодання на початку тижня зміниться поступовим потеплінням ближче до вихідних.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У перші дні тижня буде прохолодно: вночі у західних, північних та центральних областях місцями заморозки до -2 …0 °C. У понеділок вдень у більшості регіонів, крім заходу, пройдуть дощі, температура підніметься до +9…+14 °C, на Донбасі та Закарпатті — до +17 °C.

У вівторок і середу переважатиме суха погода, лише місцями можливі невеликі дощі. Вночі зберігатимуться заморозки, вдень повітря прогріватиметься до +11…+17 °C.

У четвер дощі очікуються на заході, подекуди з грозами, в інших регіонах — без опадів. Температура вдень становитиме +13…+18 °C.

У п’ятницю опади можливі лише місцями на заході та півночі Лівобережжя, загалом утримається стабільна погода з температурою до +18 °C.

На вихідних стане тепліше: у суботу до +20 °C, однак на півдні та в Криму пройдуть дощі та посилиться вітер. У неділю дощова та вітряна погода збережеться у південних областях, тоді як на решті території істотних опадів не передбачається, а температура підвищиться до +21 °C.