Зеленський вручив нагороди і відзнаки “Місто-герой України” представникам громад

Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам місцевого самоврядування та військових адміністрацій. Також Президент присвоїв почесні відзнаки «Місто-герой України» низці міст.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад вручив державні нагороди та почесні відзнаки, повідомляє Офіс президента.

Орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено Миргородського міського голову Сергія Соломаху. Ордени «За заслуги» ІІІ ступеня отримали низка представників органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій, зокрема Андрій Делятинчук, Володимир Дробітько, Василь Коштура, Світлана Орел, Альона Охрімовська, Назарій Павлій, Сергій Поліщук, Антон Табунщик і Василь Тодеренчук.

Орден «За мужність» ІІ ступеня отримав Харківський міський голова Ігор Терехов, орден княгині Ольги ІІ ступеня – Світлана Зачепила, ІІІ ступеня – Олена Жук.

Президент також вручив почесні відзнаки «Місто-герой України». Серед відзначених – Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ і Слов’янськ на Донеччині, Гуляйполе та Оріхів на Запоріжжі, Куп’янськ на Харківщині, Марганець, Нікополь і Павлоград на Дніпропетровщині, Старокостянтинів на Хмельниччині, а також Суми і Тростянець.

Фото: ОПУ

Зазначається, що відзнаку «Місто-герой України» було запроваджено 6 березня 2022 року. Наразі її мають уже 26 українських міст.