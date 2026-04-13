На Волині спекли гігантську 200-кілограмову паску заввишки понад метр

У місті Нововолинськ на Волині до Великодня спекли паску вагою понад 200 кілограмів і висотою більше метра. Випічку презентували під час благодійного заходу «Великдень-фест».

Про це повідомляє Суспільне Луцьк. За словами співорганізаторки заходу Катерини Варвус, цьогоріч це найбільша паска в Нововолинській громаді.

200-кілограмова паска, яку презентували під час “Великдень-фесту”, 13 квітня 2026 року / Фото: Суспільне Луцьк

Паску «Великоднє диво» виготовила місцева пекарня. Її вага перевищує 200 кілограмів, висота — понад 100 сантиметрів, а діаметр — близько 80 сантиметрів. Випічку внесли до Книги досягнень Нововолинської громади як другий зафіксований рекорд.

«Це символ єдності, віри і надії! Сьогодні громада має можливість скуштувати цю смакоту і задонатити на Збройні сили України», — зазначила Катерина Варвус.

Паску розрізали військовослужбовці, а також дружини, матері, сестри та доньки захисників. Після фіксації рекорду великодній хліб роздали мешканцям міста.

Під час частування збирали донати на потреби 39-го зенітного ракетного полку.

Також у межах «Великдень-фесту» відбулися ярмарок майстрів, майстеркласи для дітей, створення «Дерева єднання», великодній концерт і змагання «Батл крашанок».