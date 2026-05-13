Луцьк атакують дрони: у центрі міста пролунали кілька вибухів

У Луцьку під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Місцева влада повідомила про рух російських безпілотників у напрямку міста та закликала мешканців залишатися в укриттях.

Про це повідомила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.

Спочатку вона заявила про фіксацію БпЛА у напрямку Луцька та закликала жителів бути уважними й обережними.

Згодом у місті пролунали вибухи.

За словами Шкльоди, вибухи зафіксували, зокрема, у центрі Луцька.

“Інформація про пошкодження будівель та про постраждалих уточнюється”, — повідомила вона.

Після цього посадовиця ще кілька разів повідомляла про нові вибухи в місті та закликала мешканців не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Також, за її словами, у напрямку Луцька рухалися ще два безпілотники.