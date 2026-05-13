        Події

        Луцьк атакують дрони: у центрі міста пролунали кілька вибухів

        Сергій Бордовський
        13 Травня 2026 13:59
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: DepositPhotos
        Ілюстративне фото: DepositPhotos

        У Луцьку під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Місцева влада повідомила про рух російських безпілотників у напрямку міста та закликала мешканців залишатися в укриттях.

        Про це повідомила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.

        Спочатку вона заявила про фіксацію БпЛА у напрямку Луцька та закликала жителів бути уважними й обережними.

        Реклама
        Реклама

        Згодом у місті пролунали вибухи.

        За словами Шкльоди, вибухи зафіксували, зокрема, у центрі Луцька.

        “Інформація про пошкодження будівель та про постраждалих уточнюється”, — повідомила вона.

        Після цього посадовиця ще кілька разів повідомляла про нові вибухи в місті та закликала мешканців не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

        Також, за її словами, у напрямку Луцька рухалися ще два безпілотники.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov