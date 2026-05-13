Геморой: чому важливо не відкладати лікування та які методи використовують сьогодні

Геморой — одна з найпоширеніших проктологічних проблем, з якою стикаються люди різного віку. Попри делікатність теми, лікарі наголошують: чим раніше людина звертає увагу на симптоми, тим простішим і комфортнішим може бути лікування.

На ранніх стадіях геморою часто застосовують місцеві засоби, які допомагають зменшити дискомфорт та подразнення. Одним із компонентів, що традиційно використовується у таких засобах, є екстракт обліпихової олії.

Найчастіше геморой супроводжується дискомфортом, свербежем, болем, відчуттям тяжкості або кров’янистими виділеннями після дефекації. Причинами можуть бути малорухливий спосіб життя, сидяча робота, неправильне харчування, закрепи, вагітність або надмірні фізичні навантаження.

Чому геморой не варто ігнорувати

Багато людей роками відкладають візит до лікаря, намагаючись самостійно впоратися із симптомами. Однак проблема може поступово прогресувати, а дискомфорт — посилюватися.

На ранніх стадіях геморою зазвичай застосовують:

корекцію харчування;

зміну способу життя;

місцеві засоби;

препарати для зменшення запалення та подразнення;

венотоніки за рекомендацією лікаря.

У більш складних випадках можуть використовуватись малоінвазивні процедури або хірургічне лікування.

Які засоби використовують для місцевого лікування

Ректальні супозиторії з обліпиховою олією застосовують як допоміжний засіб при запальних процесах та подразненні у ділянці прямої кишки. Вони можуть сприяти пом’якшенню тканин та зменшенню дискомфорту.

Перед використанням будь-яких лікарських засобів важливо проконсультуватися з лікарем або фармацевтом та уважно ознайомитися з інструкцією для медичного застосування.

Спосіб життя теж має значення

Лікарі зазначають, що лікування геморою рідко обмежується лише медикаментами. Велике значення мають щоденні звички.

Для профілактики та зменшення ризику загострення рекомендують:

підтримувати достатню фізичну активність;

уникати тривалого сидіння;

пити достатньо води;

додавати до раціону клітковину;

не зловживати гострою їжею та алкоголем.

Особливо уважними до свого здоров’я варто бути людям із сидячою роботою, водіям, офісним працівникам та тим, хто регулярно піднімає важкі речі.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Консультація спеціаліста потрібна у випадках:

появи крові;

сильного болю;

тривалого дискомфорту;

випадіння вузлів;

погіршення загального самопочуття.

Самолікування не завжди є безпечним, оскільки подібні симптоми можуть супроводжувати й інші захворювання.

Де знайти необхідні засоби

Перед застосуванням лікарських засобів необхідно проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.