У поліції пояснили, чому патрульний не зміг знешкодити стрілка в Голосієві

У Національній поліції України заявили, що патрульний під час стрілянини у Голосіївському районі Києва дезорієнтувався після того, як по ньому відкрили вогонь. Після трагедії у відомстві вирішили змінити підготовку правоохоронців та алгоритми реагування на “активного стрілка”.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив, що під час аналізу трагедії у Голосіївському районі Києва правоохоронці дійшли висновку, що патрульний розгубився після початку стрілянини.

“Аналізуючи ситуацію в Голосієві, бачимо, що поліцейський дезорієнтувався, коли по ньому відкрили вогонь, і не виконав основного завдання – знешкодити правопорушника”, — сказав Фацевич.

Реклама

Реклама

За його словами, головною проблемою в подібних ситуаціях є психологічна готовність поліцейських діяти під вогнем і не ухвалювати емоційних рішень.

“Тут важливе питання: чи психологічно готовий поліцейський, коли усе так швидкоплинно відбувається, як у цій ситуації, діяти відповідно, а не приймати емоційне рішення”, — зазначив заступник голови Нацполіції.

Після трагедії у Голосієві в Нацполіції вирішили змінити алгоритми реагування на “активного стрілка” та запровадити новий двотижневий курс підготовки для патрульних з елементами військового вишколу.

Курс передбачатиме проживання на полігоні, фізичну та вогневу підготовку, смуги перешкод, тренування в умовах задимлення та психологічну підготовку.

За словами Фацевича, до навчання планують залучити бойові підрозділи, зокрема 12-ту бригаду НГУ «Азов», щоб посилити психологічну стійкість поліцейських у кризових ситуаціях.