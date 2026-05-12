        Події

        Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу — двоє людей загинули, 9-місячна дитина в реанімації

        Галина Шподарева
        12 Травня 2026 21:36
        читать на русском →
        Двоє людей загинули у Кривому Розі внаслідок удару РФ / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Двоє людей загинули у Кривому Розі внаслідок удару РФ / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        12 травня у Кривому Розі внаслідок російського удару по житловому будинку загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень, зокрема дев’ятимісячна дитина.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        “Дев’ятимісячну дівчинку госпіталізували. Вона в реанімації у важкому стані. У лікарні й 23-річна жінка, вона у стані середньої тяжкості. Жінки 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        У результаті атаки загинули 65-річна жінка та 43-річний чоловік.

        Як уточнив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, по житловому будинку росіяни вдарили безпілотником Shahed.

        “На жаль, двоє загиблих: чоловік і жінка. Маленькій дитині, дев’ять місяців, відірвала ніжку. Швидкою допомогою вже евакуювали в лікарню, надається допомога. Пожежу вже ліквідували”, – розповів Вілкул.

        Президент Україні відреагував на атаку на Кривий Ріг та назвав російський удар цинічним та позбавленим будь-якого військового сенсу.

        “Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати та калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблюватися”, – зазначив Зеленський.

        Місце удару БпЛА в Кривому Розі / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov