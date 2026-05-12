Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу — двоє людей загинули, 9-місячна дитина в реанімації

12 травня у Кривому Розі внаслідок російського удару по житловому будинку загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень, зокрема дев’ятимісячна дитина.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

“Дев’ятимісячну дівчинку госпіталізували. Вона в реанімації у важкому стані. У лікарні й 23-річна жінка, вона у стані середньої тяжкості. Жінки 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

У результаті атаки загинули 65-річна жінка та 43-річний чоловік.

Як уточнив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, по житловому будинку росіяни вдарили безпілотником Shahed.

“На жаль, двоє загиблих: чоловік і жінка. Маленькій дитині, дев’ять місяців, відірвала ніжку. Швидкою допомогою вже евакуювали в лікарню, надається допомога. Пожежу вже ліквідували”, – розповів Вілкул.

Президент Україні відреагував на атаку на Кривий Ріг та назвав російський удар цинічним та позбавленим будь-якого військового сенсу.

“Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати та калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблюватися”, – зазначив Зеленський.