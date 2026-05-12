Після заяв про Зеленського та Донбас Мендель внесли до бази “Миротворець”

Колишню прессекретарку президента України Юлію Мендель внесли до бази “Миротворець”. На сайті проєкту серед причин вказані поширення російських пропагандистських наративів та маніпулювання суспільно важливою інформацією в інтересах РФ.

Про це стало відомо з опублікованої інформації на сайті “Миротворець” 12 травня.

У картці зазначено, що Мендель внесли до бази “Миротворець” через участь в інформаційно-психологічних операціях на користь Росії, поширення проросійських наративів та заклики до капітуляції України.

Також на сайті згадуються її публічні заяви щодо переговорів між Україною та РФ у Стамбулі у 2022 році. Зокрема, Мендель стверджувала, що українська делегація нібито була готова погодитися на вимоги Росії заради припинення війни, а президент Володимир Зеленський буцімто погоджувався “віддати Донбас”.

Також в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону Мендель назвала Зеленського “однією з головних перешкод на шляху до миру”. Вона також заявляла, що Україна “перебуває на межі зникнення” та говорила про прояви “нездорового націоналізму” в суспільстві.

Під час інтерв’ю колишня речниця президента звернулася російською мовою до російського диктатора Володимира Путіна та сказала, що “слов’яни вбивають слов’ян”, описуючи повномасштабну війну Росії проти України.

У 2019–2021 Мендель була прессекретаркою президента України, а після звільнення нібито залишалася позаштатною співробітницею Офісу президента. За даними “Миротворця”, після початку повномасштабного вторгнення вона виїхала до США, де проживає станом на 2026 рік.