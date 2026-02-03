Виправдовували війну РФ і закликали до захоплення міст: СБУ викрила п’ятьох прокремлівських агітаторів

Служба безпеки України затримала ще п’ятьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах країни, які виправдовували збройну агресію РФ та закликали до захоплення українських територій. Усім фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ.

У Харкові затримано помічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці, який у Telegram-каналах закликав окупантів до знищення українців та виправдовував злочини РФ у Бучі та Ірпені.

“За даними слідства, зловмисник цинічно називав події, що відбулися в Ірпені та Бучі під час російської окупації у 2022 році – “гнилою пропагандою” української влади, заперечуючи численні воєнні злочини, вчинені рашистами на Київщині. Крім того, агітатор закликав до винищення євреїв та хохлів. На такі дві категорії він поділяв українців та принижував їх у кожному своєму пості”, – розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На Закарпатті в Ужгородському районі затримано ще двох місцевих пропагандисток, які вихваляли Путіна та повномасштабну війну РФ проти України. Для поширення агітації вони використовували власні сторінки у Тік-Току і Фейсбуку.

Також у прикордонному регіоні викрито 46-річного ухилянта з міста Берегово, який, ховаючись вдома від мобілізації, публікував у Тік-Току антиукраїнські дописи. У таких публікаціях він ставив під сумнів державний суверенітет України та її територіальну цілісність.

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили 35-річного охоронця місцевого паркінгу, який у Телеграм-каналах закликав до захоплення обласного центру.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ. Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі та ненависті).

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.