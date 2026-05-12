Смертельна ДТП за участі військових у Черкасах: у ДБР оприлюднили деталі

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю Національної гвардії України, який 9 травня вчинив смертельну ДТП у Черкасах. У крові водія виявили 1,9 проміле алкоголю, а внаслідок аварії загинув військовий – пасажир автомобіля Skoda.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, ввечері 9 травня військовослужбовець за кермом автомобіля у стані сильного алкогольного сп’яніння рухався вулицею Смілянською у напрямку виїзду з Черкас. На нерегульованому перехресті він допустив зіткнення з автомобілем Renault Master, який у цей момент повертав ліворуч.

У результаті удару пасажир Skoda, також військовослужбовець, загинув на місці аварії від отриманих травм. Водій та пасажир іншого автомобіля дістали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких наразі встановлюється.

“У військовослужбовця виявили 1,9 проміле алкоголю в крові, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму”, – розповіли в ДБР.

Нацгвардійця затримали, йому повідомили про підозру за статтею ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини. Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.