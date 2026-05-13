ГУР попередило про нову масштабну атаку РФ із дронами, ракетами та балістикою

Росія розпочала комбіновану повітряну атаку по Україні, яка може мати тривалий характер. У ГУР заявили, що після хвиль ударних дронів окупанти планують застосувати крилаті ракети та балістику.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що 13 травня РФ розпочала нову масштабну атаку проти України.

За даними розвідки, у першій хвилі удару російські війська використовують велику кількість ударних безпілотників для перевантаження української системи ППО та ураження цивільних об’єктів.

У ГУР заявили, що надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного і морського базування, а також балістичні ракети.

За інформацією розвідки, цілями атаки можуть стати об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетика, підприємства оборонно-промислового комплексу та будівлі органів державної влади.

У ГУР також заявили, що таким чином Росія намагається вплинути на стійкість України у війні після відмови від пропозицій щодо перемир’я.

Українців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.