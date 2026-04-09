Зеленський пояснив, чому вихід із Донбасу не може бути компромісом

Володимир Зеленський заявив, що вихід України з Донбасу не може розглядатися як компроміс. За його словами, це відкриє Росії можливості для подальшого наступу та загрожуватиме великим містам.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Rai Radio 1 заявив, що ідея виходу з Донбасу створює серйозні ризики для безпеки країни.

За словами глави держави, відступ українських сил відкриє Росії можливості без втрат просуватися далі та проводити масштабні маневри. Зокрема, це може створити загрозу для Харкова і Дніпра, які є важливими економічними центрами.

Президент також зазначив, що побудова нових фортифікацій потребує часу, а оборона в полі не може зрівнятися за ефективністю з укріпленнями в міській забудові.

Окремо Зеленський звернув увагу на моральний аспект, наголосивши, що вихід із Донбасу може негативно вплинути на моральний стан армії та спричинити розкол у суспільстві.

Крім того, за його словами, на територіях Донбасу, які контролює Україна, проживає близько 200 тисяч людей, і їхня безпека також опиниться під загрозою.