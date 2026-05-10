У Чехії фанати зірвали футбольне дербі: воротаря атакували фаєром

Керівництво празької «Славії» оголосило про довічні заборони для вболівальників, які вибігли на поле під час дербі зі «Спартою» та спровокували масові заворушення, передає BBC.

Інцидент стався наприкінці матчу чемпіонату Чехії, коли «Славія» вела з рахунком 3:2 у компенсований час та була за кілька хвилин від чемпіонства. Сотні фанатів вибігли на поле стадіону Fortuna Arena, через що матч було зупинено.

На оприлюднених у соцмережах відео видно, як уболівальники з палаючими фаєрами прориваються до сектору фанатів «Спарти», а піротехніку кидають на трибуни.

Dnešní derby pražských “S” bylo předčasně přerušeno kvůli vběhnutí fanoušků Slavie na hrací plochu.#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/qDG83maMcq — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) May 9, 2026

Воротар «Спарти» Якуб Суровчик, за повідомленнями, отримав удар фаєром у обличчя з близької відстані.

У неділю «Славія» повідомила, що вже встановила особу одного з нападників за допомогою камер спостереження та співпраці зі службами безпеки. Уболівальник сам з’явився після інциденту, а клуб наклав на нього довічну заборону на відвідування стадіону.

Голова клубу Ярослав Тврдік вибачився перед «Спартою», арбітрами, уболівальниками та футбольною громадськістю.

«Це не футбол. Це не “Славія”. Це ганьба, яку ми всі несемо», — заявив він.

Клуб також закрив Північну трибуну стадіону до завершення розслідування та пообіцяв передати поліції всі записи камер і дані власників квитків та абонементів.

Чеська Ліга професійного футболу назвала інцидент «абсолютно неприйнятним» і відкрила дисциплінарне провадження щодо обох клубів. Рішення щодо можливих санкцій мають ухвалити найближчими днями.

Сам воротар Якуб Суровчик заявив, що звертатиметься до правоохоронців через напад під час матчу.