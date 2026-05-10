День матері 2026: день найдорожчих людей у житті кожного

Сьогодні, 10 травня, в Україні відзначають День матері — свято, яке щороку припадає на другу неділю травня. Це день подяки жінкам, чиє тепло, любов і підтримка супроводжують людину від першого подиху і протягом усього життя.

Мама — це перше слово, перші обійми, перше відчуття безпеки. Навіть у дорослому віці людина шукає мамин голос, мамину пораду, мамину підтримку. Саме матері вчать любити, співчувати, боротися та не здаватися.

Для України День матері вже давно став не лише родинним святом, а й особливим символом сили. Сьогодні українські матері чекають своїх дітей із фронту, ховаються з ними в укриттях, рятують родини від війни, волонтерять, працюють у лікарнях, школах і війську. Багато матерів втратили найдорожче — своїх синів і дочок, але продовжують жити заради пам’яті про них і заради майбутнього країни.

У цей день українці традиційно вітають мам, дарують квіти, телефонують рідним, збираються за сімейним столом. Але найцінніше для кожної матері — не подарунки, а увага, вдячність і прості слова: «Дякую, мамо».

Свято матері офіційно встановили в Україні у 1999 році. Водночас традиція вшанування матерів має глибоке історичне коріння та існує в багатьох країнах світу.

Сьогодні — ще одна нагода сказати тим, хто подарував нам життя, як сильно ми їх любимо.