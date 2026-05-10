Біля Тенерифе почали евакуацію пасажирів зараженого хантавірусом судна

Іспанія розпочала евакуацію пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу. Судно пришвартоване поблизу острова Тенерифе, повідомляє Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, медики піднялися на борт судна для фінальної перевірки перед висадкою пасажирів. Першими евакуюють громадян Іспанії — їх невеликими групами доставляють човнами на берег, після чого автобусами перевозять до аеропорту.

Далі пасажирів мають доправити до Мадрида військовим літаком. Іспанська влада заявила, що евакуйовані не контактуватимуть із місцевим населенням.

Круїзне судно вирушило до Іспанії від узбережжя Кабо-Верде після звернення Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського Союзу із проханням організувати евакуацію через виявлення хантавірусу.

Європейське агентство з громадського здоров’я повідомило, що всі пасажири MV Hondius вважаються особами високого ризику як запобіжний захід, хоча ризик для населення загалом оцінюють як низький.

Перед прибуттям до Тенерифе судно пройшло санітарні перевірки. У Міністерстві охорони здоров’я Іспанії заявили, що фахівці не виявили на борту гризунів, а санітарні умови відповідають нормам.

Для евакуації своїх громадян літаки направили Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, США, Велика Британія та Нідерланди. Пасажирів висаджуватимуть лише після прибуття відповідного евакуаційного рейсу.

Після завершення евакуації на борту залишаться 30 членів екіпажу, які доправлять судно до Нідерландів для проведення дезінфекції.