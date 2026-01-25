У аеропортах світу посилили контроль пасажирів через небезпечний вірус Ніпах

Влада Таїланду посилила контроль пасажирів, які прибувають з Індії, через загрозу поширення вірусу Ніпах. Перевірки запровадили в аеропортах після повідомлень про нові випадки інфекції та карантинні заходи в Індії.

Зокрема, посилений контроль діє в аеропортах Суварнабхумі та Дон Муанґ, де пасажирів із регіонів із підтвердженими випадками перевіряють на наявність симптомів захворювання. Подорожнім також роздають інформаційні картки з попередженням про можливі ризики для здоров’я.

У владі Таїланду наголошують, що підтверджених випадків вірусу Ніпах у країні наразі немає. Водночас застосовують моделі епідеміологічного контролю, подібні до тих, що діяли під час пандемії Covid-19, з превентивною метою.

В Індії спалах захворювання зафіксували в штаті Західна Бенгалія, де повідомляли про кілька випадків інфікування, зокрема серед медичних працівників. Близько ста осіб, які контактували з хворими, відправили на карантин, а за даними ЗМІ, одна з інфікованих перебувала в комі, ще один пацієнт помер.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що вірус Ніпах належить до патогенів із високим рівнем ризику. Він може передаватися від тварин до людей та між людьми, не має вакцини чи специфічного лікування, а рівень смертності під час спалахів, за оцінками ВООЗ, може сягати від 40 до 75 відсотків.