У Львові чоловік, тікаючи від ТЦК, взяв у заручники 13-річну дівчинку

У Львові правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який під час втечі від працівників ТЦК та поліції приставив ніж до горла 13-річної дівчинки. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

За даними слідства, інцидент стався 9 травня на вулиці Кавалерідзе. Чоловік, намагаючись втекти від військовослужбовців ТЦК та правоохоронців, підбіг до групи підлітків, схопив 13-річну дівчинку та приставив ніж до її горла.

У такий спосіб він утримував дитину та обмежував її пересування.

За інформацією ТЦК, чоловік відпустив дівчинку після вимоги військовослужбовців, які попередили про можливе застосування зброї.

Внаслідок події дитина тілесних ушкоджень не отримала.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК України. За даними слідства, ним виявився 43-річний чоловік, який раніше неодноразово був судимий за майнові злочини.