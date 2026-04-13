У Росії дрони атакували хімзавод із виробництва аміаку в Череповці

У російських телеграм-каналах повідомляють про атаку безпілотників на промисловий об’єкт у Череповці Вологодської області РФ. Йдеться про підприємство групи «ФосАгро», зокрема виробничі потужності АО «Апатит».

За інформацією російських пабліків, 13 квітня безпілотники атакували хімічний комплекс, де виробляють фосфорні добрива, аміак, аміачну селітру та іншу продукцію. Зокрема, повідомляється про можливе ураження цехів «Аміак-1» і «Аміак-2».

OSINT-аналіз, оприлюднений одним із каналів, вказує, що дрони могли вразити азотний комплекс Череповецького філіалу АО «Апатит». На опублікованих відео видно щонайменше два осередки займання на території підприємства.

Також у мережі повідомляють про можливе влучання в сховище аміаку. За цими даними, уражене виробництво забезпечує близько 6% виробництва аміаку в РФ, а весь завод — до 10%.

Водночас губернатор Вологодської області Георгій Філімонов заявив, що на підльоті до промислової зони Череповця нібито було збито 13 безпілотників. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

У місцевих чатах жителів закликають використовувати засоби захисту та герметизувати приміщення, що може свідчити про ризики, пов’язані з хімічним виробництвом.