Економіка

Uber відновлює роботу в Харкові та надає 5000 безоплатних поїздок для працівників критичної інфраструктури

27 Вересня 2022 11:55
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uber

Сьогодні Uber оголосив про відновлення роботи сервісу в Харкові з метою підтримати відновлення міста та допомогти забезпечити його мешканців необхідними транспортними послугами.

“Щоб пришвидшити відновлення Харкова та підтримати місцеву громаду, Uber пропонує знижку 50% на всі поїздки протягом першого місяця. Крім цього, компанія не братиме комісію за обслуговування, тож 100% вартості поїздок надходитиме місцевим водіям”, – повідомили в компанії.

Також Uber надає місту 5 000 промокодів на безоплатні поїздки для працівників підприємств критичної інфраструктури. Ці поїздки розподілять для підтримки роботи працівників критичної інфраструктури, державних установ, волонтерів та неурядових організацій.

«Ми віримо, що нещодавні досягнення у Харківській області стимулюватимуть все більше бізнесів і громадян повертатися у місто, щоб відновити його життя та економіку якомога швидше. Ми раді бути частиною цього процесу, відновлюючи роботу Uber у Харкові, оскільки це сильний позитивний сигнал для бізнес-спільноти допомагати у відбудові України», – заявив Марчін Мочирог, регіональний генеральний менеджер Uber у Центральній та Східній Європі.


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