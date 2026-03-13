Трамп заявив лідерам G7, що Іран “майже готовий здатися”

Президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі з лідерами країн «Групи семи» заявив, що Іран «майже готовий здатися». Про це повідомляє Axios із посиланням на трьох посадовців країн G7, які були поінформовані про зміст розмови.

За даними видання, під час зустрічі Трамп заявив союзникам, що «позбувся ракової пухлини, яка загрожувала всім нам», маючи на увазі результати операції «Епічна лють».

Водночас президент США зазначив, що ситуація в Ірані залишається нестабільною.

«Ніхто не знає, хто є лідером, тому немає нікого, хто міг би оголосити про капітуляцію», — цитує Axios слова Трампа.

Того ж дня Трамп різко розкритикував іранське керівництво, назвавши його «божевільними негідниками», та заявив, що для нього було «великою честю їх убити».

Війна на Близькому Сході триває вже майже два тижні і супроводжується масованими ударами дронів і ракет по різних цілях у регіоні.