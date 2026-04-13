Трамп збирається блокувати Ормузьку протоку — Іран пригрозив американцям зростанням цін на бензин

Іран пригрозив американцям різким зростанням цін на бензин після заяви Дональда Трампа про морську блокаду Ормузької протоки. Заява пролунала на тлі провалу переговорів між США та Іраном.

Про це повідомив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у соцмережі Х.

“Насолоджуйтесь поточними цінами на бензин. Скоро ви з ностальгією згадуватимете дешевий бензин по 4-5 доларів”, — написав він

Реклама

Реклама

За словами Галібафа, переговори зі США зайшли в глухий кут через відсутність довіри між сторонами. Іранська делегація підготувала ряд пропозицій, однак попередній досвід не дозволив досягти порозуміння.

“Через досвід двох попередніх воєн ми не маємо довіри до протилежної сторони. Вони зрештою не змогли завоювати довіру іранської делегації в цьому раунді переговорів”, — заявив він.

Нагадаємо, 11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном, які завершилися без результату: Тегеран відмовився згорнути ядерну програму.

Після цього Дональд Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки: мовляв, американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, що сплатили Ірану мито за прохід через протоку. Також Трамп заявив, що у разі атаки іранських збройних сил на американські кораблі США “відправлять іранців у пекло”.