У ДТП на Волині загинули двоє школярів, 17-річного водія BMW затримали

У Камінь-Каширському районі Волинської області автомобіль BMW 318 вилетів із дороги та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули двоє школярів.

Про це повідомили в ГУНП у Волинській області.

ДТП сталася 12 квітня близько 18:00 між селами Хоцунь та Сваловичі. За попередніми даними, 17-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та кілька разів перекинувся.

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів — 17-річний юнак і 16-річна дівчина, обидва школярі. Водій і ще двоє пасажирів не постраждали.

Керманича затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб.