        Політика

        Мадяр заявив про готовність до переговорів із Путіним, але є нюанс

        Галина Шподарева
        13 Квітня 2026 14:26
        Петер Мадяр / Фото: Nepszava
        Лідер партії “Тиса” Петер Мадяр заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо цього вимагатимуть обставини.

        Про це Петер Мадяр сказав в інтерв’ю угорському виданню Nepszava.

        За його словами, у разі необхідності Угорщина може вести переговори з російським диктатором Путіним, зважаючи на географічне положення та енергетичну залежність країни.

        “Географічне положення не зміниться, як і енергетична залежність у короткостроковій перспективі. Потрібно зміцнювати диверсифікацію, але це не робиться за один день. Якщо буде потрібно — будемо вести переговори, але друзями ми не будемо” — сказав Мадяр.

        Він також повідомив, що партія “Тиса” готується до формування уряду після виборів. За словами Мадяра, вже є кандидати на посади керівників усіх міністерств.


