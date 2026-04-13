Мадяр заявив про готовність до переговорів із Путіним, але є нюанс

Лідер партії “Тиса” Петер Мадяр заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо цього вимагатимуть обставини.

Про це Петер Мадяр сказав в інтерв’ю угорському виданню Nepszava.

За його словами, у разі необхідності Угорщина може вести переговори з російським диктатором Путіним, зважаючи на географічне положення та енергетичну залежність країни.

“Географічне положення не зміниться, як і енергетична залежність у короткостроковій перспективі. Потрібно зміцнювати диверсифікацію, але це не робиться за один день. Якщо буде потрібно — будемо вести переговори, але друзями ми не будемо” — сказав Мадяр.

Він також повідомив, що партія “Тиса” готується до формування уряду після виборів. За словами Мадяра, вже є кандидати на посади керівників усіх міністерств.