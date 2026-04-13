П’ятеро людей постраждали внаслідок удару РФ по Харківському району

Сьогодні вдень, 13 квітня, російські військові завдали удару по Харкову та місту Дергачі Харківського району. Постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Задоренка, внаслідок удару по Дергачах зазнали травм п’ятеро людей. Двоє з постраждалих перебувають у важкому стані. Наслідки російської атаки уточнюються.

Також кілька вибухів було чути у Харкові. За даними ОВА, влучання російського БпЛА було зафіксовано у Шевченківському районі.

“Падіння російського БпЛА зафіксували на території навчального закладу”, – написав Синєгубов.

Інформація про постраждалих не надходила.