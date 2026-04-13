Смертельна ДТП в Одесі: на перехресті не розминулися Ford та Mitsubishi, двоє загиблих

Двоє людей загинуло, ще двоє постраждали у моторошній ДТП у Хаджибейському районі Одеси. Аварія сталася 12 квітня близько 23:30 на перехресті вулиць Мельницька та Балківська.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

На перехресті не розминулися автомобілі Ford під керуванням 45-річного чоловіка, який рухався вулицею Мельницькою, та Mitsubishi під керуванням 38-річного чоловіка, який їхав вулицею Балківською.

Унаслідок ДТП загинули водій автомобіля Ford та 37-річна пасажирка Mitsubishi. Ще двоє людей з останньої автівки – 32-річні чоловік і жінка – дістали тілесні ушкодження.

Поліцейські перевірили водія Mitsubishi на стан спʼяніння, він був тверезий.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.