У потрійній ДТП на Львівщині травмувалися жінка та п’ятеро дітей

У Львівській області на автодорозі Львів – Самбір у селі Оброшине сталася потрійна ДТП. Зазнали травм шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Аварія сталася 11 квітня близько 12:25. За попередніми даними, 29-річний водій автомобіля Skoda Fabia зіткнувся з автомобілем Kia Venga під керуванням 64-річного місцевого жителя. Після цього Kia Venga за інерцією виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ Lanos, яким керувала 35-річна жінка.

Унаслідок ДТП травми дістали водійка ЗАЗ Lanos і п’ятеро її пасажирів: три 14-річні дівчинки та хлопці віком 9 і 14 років, усі жителі Львівського району. Постраждалих госпіталізували.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.