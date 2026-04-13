По підприємству під Харковом росіяни вдарили трьома БпЛА зі штучним інтелектом: фото з місця

13 квітня, близько 11:50, росіяни завдали удару безпілотними літальними апаратами по території підприємства у місті Дергачі Харківського району. Постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Для удару окупанти застосували три безпілотники, попередньо. типу V2U. Внаслідок обстрілу пошкоджено вантажний транспорт.

Поранення дістали п’ятеро чоловіків, які працюють на підприємстві. Постраждалих госпіталізували.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки удару по підприємству в Дергачах / Фото: Харківська обласна прокуратура

Дрон V2U: що відомо про російський баражуючий боєприпас із ШІ

V2U — це російський баражуючий боєприпас (дрон-камікадзе) з інтегрованим штучним інтелектом для автономного пошуку та ураження цілей. Інформацію про нього ГУР МО України оприлюднило у червні 2025 року.

Апарат здатний діяти без зв’язку з оператором, оминаючи системи РЕБ, та використовує переважно китайські компоненти.

Основні характеристики та особливості: