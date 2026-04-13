Переможці та переможені: як поразка Орбана змінила політичну карту Європи

Поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині перерозподілила політичні впливи в Європі та за її межами. Вигоду отримали керівництво ЄС та опозиція, тоді як союзники Орбана у США, Росії та серед правих сил опинилися серед тих, хто програв.

Про це пише Politico.

В Угорщині завершилося 16-річне правління Віктора Орбана — він визнав поразку на парламентських виборах Петеру Мадяру. Після підрахунку майже всіх голосів у неділю ввечері Петер Мадяр здобуває 138 місць зі 199 у парламенті, що дає йому широкі повноваження для проведення реформ. Виступаючи перед прихильниками, він заявив: “Угорці сьогодні сказали “так” Європі, вони сказали “так” вільній Угорщині”, а також закликав представників державних інституцій, лояльних до Віктора Орбана, піти у відставку.

Віктор Орбан визнав результати виборів і заявив, що його партія Fidesz “служитиме країні та угорському народу з опозиції”. Очікується, що політична сила отримає 55 місць у парламенті. Наслідки голосування виходять за межі країни та впливають на політичну ситуацію в Європі.

Серед тих, хто виграє від результатів виборів, — керівництво Європейського Союзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: “Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається на свій європейський шлях. Союз стає сильнішим”. Раніше Орбан застосовував право вето щодо ключових рішень ЄС, зокрема фінансової підтримки України, а також виступав проти законодавчих ініціатив Брюсселя.

Цього року Орбан заблокував кредит Україні у 90 млрд євро, погоджений у грудні 2025 року. Після припинення постачання російської нафти через трубопровід “Дружба” Угорщина відкликала свою згоду. Президент України Володимир Зеленський привітав Мадяра з перемогою та заявив про готовність до співпраці, зазначивши: “Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі”. Водночас Мадяр виступає проти надання Угорщиною зброї чи фінансової допомоги Україні та проти прискореного вступу до ЄС, а також планує винести це питання на референдум.

Серед тих, хто зазнав втрат, — політичне керівництво США та Росії. Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідував Будапешт на підтримку Орбана, а президент Дональд Трамп неодноразово публічно підтримував його. Венс заявляв: “Ми ж маємо переобрати Орбана прем’єр-міністром Угорщини, чи не так?”, однак ці заяви не вплинули на результат.

Поразка Орбана також означає втрату союзника для Росії. За повідомленнями медіа, останніми місяцями фіксувалися контакти між Будапештом і Москвою, зокрема переговори міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим щодо внутрішніх питань ЄС і санкцій.

Крім того, результат виборів став втратою для правих політичних сил у Європі. Орбан був ключовою фігурою партії Patriots for Europe, яка об’єднує націоналістичні сили, зокрема французьке “Національне об’єднання” та іспанську Vox. Його поразка послаблює позиції союзників, зокрема прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, у переговорах у Брюсселі.