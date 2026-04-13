РФ вдарила дроном по енергооб’єкту на Чернігівщині: частина населених пунктів без світла

У ніч на 13 квітня росіяни завдали удару безпілотником по енергетичному об’єкту в Чернігівській області. У результаті атаки частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

Про це повідомив глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, влучання російського БпЛА “Герань” сталося у Чернігівському районі, на місці виникла пожежа. Внаслідок атаки знеструмлена низка населених пунктів.

Як уточнили в Чернігівобленерго, без світла залишилися понад 12 тисяч абонентів Чернігівського району. Енергетики поступово відновлюють електропостачання споживачам.

“Великоднє перемирʼя завершилось ударом по нашій енергетиці. Протягом тижня були обстріли. Нашим захисникам вдалося збити 52 ворожі дрони”, – написав Чаус.