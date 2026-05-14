Суд відправив Єрмака під варту з альтернативою застави у 140 млн грн

‎Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн.

‎Про це заявив суддя Віктор Ногачевський, повідомляє Укрінформ.

“Слідчий суддя постановив: клопотання – задовольнити частково. Застосувати до Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання. визначити заставу у розмірі 140 млн грн”, – повідомив Ногачевський.

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру. Справу пов’язують із можливим відмиванням 460 млн гривень під час будівництва котеджного містечка «Династія» у селі Козин. У справі також фігурують бізнесмен Тимур Міндіч та колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов.

12 травня підозри у справі отримали також Міндіч, Чернишов і ще четверо фігурантів. У разі доведення вини їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.