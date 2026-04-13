        Двоє людей загинули у ДТП на Прикарпатті

        Галина Шподарева
        13 Квітня 2026 10:36
        Місце загибелі мотоцикліста на Прикарпатті / Фото: ГУНП в Івано-Франківській області
        За добу на Прикарпатті, на території Калуського району, сталися дві ДТП із загиблими. Смертельних травм в аваріях зазнали мотоцикліст та пішохід.

        Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області.

        12 квітня близько 15:40 в селі Старий Угринів зіткнулися автомобіль Ford під керуванням 35-річної жительки Калуша, яка рухалася в напрямку села Новиця, та мотоцикла Lifan під керуванням водія 1979 року народження, який рухався у зустрічному напрямку.

        “Унаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Водійку перевірено на стан алкогольного сп’яніння — твереза”, — розповіли в поліції.

        Місце зіткнення авто та мото на Прикарпатті / Фото: ГУНП в Івано-Франківській області

        Ще одна смертельна аварія сталася у неділю близько 22:00 в селі Брошнів-Осада: 24-річний водій, житель Калуського району, керуючи автомобілем Opel Insignia, під час руху в напрямку міста Калуш здійснив наїзд на 18-річного пішохода, місцевого мешканця, який перебігав проїжджу частину.

        Унаслідок ДТП пішохід загинув на місці події. За даними поліції, водій був тверезий.

        За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

        Місце загибелі пішохода на Прикарпатті / Фото: ГУНП в Івано-Франківській області

