На Сумщині дрон вдарив по поліцейському авто: є поранений

13 квітня на Сумщині російські війська цілеспрямовано атакували безпілотником службовий автомобіль поліції Renault Duster. Унаслідок удару поранення дістав правоохоронець.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Атака сталася у місті Білопілля близько 13:00. У момент удару поліцейський перебував за кермом.
За попередніми даними, правоохоронець зазнав нетяжкого поранення, йому надали медичну допомогу.
Службовий автомобіль отримав значні пошкодження і не підлягає подальшому використанню. На місці працює слідчо-оперативна група.