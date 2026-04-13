        Події

        На Сумщині дрон вдарив по поліцейському авто: є поранений

        Галина Шподарева
        13 Квітня 2026 15:12
        читать на русском →
        Наслідки удару по авто поліції на Сумщині / Фото: Нацполіція
        Наслідки удару по авто поліції на Сумщині / Фото: Нацполіція

        13 квітня на Сумщині російські війська цілеспрямовано атакували безпілотником службовий автомобіль поліції Renault Duster. Унаслідок удару поранення дістав правоохоронець.

        Про це повідомили у Національній поліції України.

        Атака сталася у місті Білопілля близько 13:00. У момент удару поліцейський перебував за кермом.

        Реклама
        Реклама

        За попередніми даними, правоохоронець зазнав нетяжкого поранення, йому надали медичну допомогу.

        Службовий автомобіль отримав значні пошкодження і не підлягає подальшому використанню. На місці працює слідчо-оперативна група.

        Пошкоджена російським БпЛА автівка поліції / Фото: Нацполіція

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини