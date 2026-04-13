В Україні ліквідували нові “ухилянтські схеми”: ділки брали до 20 тисяч доларів

Служба безпеки України та Національна поліція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах. За свої послуги зловмисники вимагали до 20 тисяч доларів.

Про це повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали незаконно виїхати за кордон поза пунктами пропуску.

Реклама

Реклама

Зокрема, на Київщині затримали подружжя, яке організувало схему фіктивного “стаціонарного лікування” з подальшим отриманням підроблених висновків про інвалідність. Для цього медсестра тубдиспансеру разом із чоловіком залучила знайомих лікарів. Їх затримали у Бучанському районі під час отримання грошей.

У Чернігівській області викрили лікаря-невропатолога — члена військово-лікарської комісії, який за гроші організовував фіктивну госпіталізацію та оформлював «важкі діагнози». До схеми він залучив двох місцевих жителів, які шукали клієнтів і передавали хабарі. Задокументовано випадок, коли фігурант видав довідку про непридатність до служби на підставі вигаданого захворювання.

На Черкащині затримали ділка зі столичного регіону, який продавав фіктивні історії хвороби та документи про інвалідність. Для цього він використовував зв’язки серед лікарів і членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

У Дніпропетровській області викрили рецидивіста, який, відбуваючи покарання за наркозлочини, організував канал незаконного переправлення ухилянтів до Молдови. До схеми він залучив чотирьох спільників, які шукали клієнтів і супроводжували їх до кордону. Усіх учасників затримали під час отримання грошей. Також підозру отримав водій таксі, який перевозив ухилянтів і надавав інструкції щодо втечі.

Фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо перешкоджання діяльності ЗСУ, незаконного переправлення осіб через кордон та зловживання впливом. Їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.