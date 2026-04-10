Замах на високопосадовця ВМС ЗСУ в Одесі: кілера затримали під час спроби розстріляти жертву

СБУ запобігла замовному вбивству високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ в Одесі. Іноземного кілера затримали під час спроби відкрити вогонь.

Про це повідомили в СБУ.

У результаті спецоперації в Одесі затримано агента РФ, який намагався ліквідувати високопоставленого офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ.

У день замаху кілер із пістолетом і двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає військовослужбовець. Імітуючи ремонт велосипеда та вдягнувши балаклаву, він очікував на появу автомобіля.

Коли авто наблизилось до виїзду, зловмисник кинув велосипед під колеса машини і намагався відкрити вогонь по водію. У цей момент його затримали співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО “А” СБУ, які тривалий час документували його дії.

За даними слідства, виконавцем був 37-річний громадянин однієї з балканських країн, завербований російськими спецслужбами. У лютому 2026 року він прибув до Києва під виглядом туриста, а згодом вирушив до Одеси для виконання завдання.

У місті агент отримав від куратора геолокацію схрону, звідки забрав пістолет з глушником та набої. Після цього відстежував маршрути пересування потенційної жертви та узгодив місце замаху.

Для конспірації він регулярно змінював адреси орендованих квартир і готелів.

Слідчі СБУ повідомили іноземцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України — закінчений замах на вчинення терористичного акту. Він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення.