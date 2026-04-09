В Одесі СБУ запобігла вбивству керівника ТЦК на замовлення російських спецслужб

Служба безпеки України викрила агента російської спецслужби, який підготував схрон із боєприпасами та вогнепальною зброєю в Одесі. Зброю планували використати для серії резонансних убивств.

Про це повідомили в СБУ.

Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, якого завербували через Телеграм-канали під час пошуку “легких заробітків”. Після вербування його направили до Одеси, де він отримав геолокацію схованки та забрав із неї гранату Ф-1, автомат Калашникова та 30 набоїв.

У готельному номері він перевірив зброю, доповів куратору та отримав завдання облаштувати новий схрон. Після дорозвідки агент сховав зброю у сміттєвих контейнерах у центральному парку та передав координати ФСБ.

“Далі російські спецслужбісти планували завербувати потенційного кілера, який мав використати тайник для замаху на очільника одного з районних ТЦК обласного центру. У разі вбивства військового посадовця ворог сподівався розширити “список” жертв”, – розповіли в СБУ.

Правоохоронці задокументували дії агента та затримали його за місцем проживання у Полтаві після повернення з Одеси. Під час обшуків вилучили телефон із доказами контактів із російською спецслужбою.

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також заочно повідомлено про підозру його куратору з ФСБ. Його дії кваліфіковано як підготовка теракту, замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.