Через розлив ракетного пального у Дністрі північ Молдови може залишитися без води

Молдова звернулася до Європейського Союзу по допомогу через розлив пального у річці Дністер. Про це 13 березня повідомив прем’єр-міністр країни Александру Мунтяну.

За його словами, над ліквідацією наслідків уже працюють фахівці з Молдови, Румунії та України. До робіт також залучили військовослужбовців Національної армії, повідомляє NewsMaker.md.

Прем’єр повідомив, що ситуацію контролюють на місці разом із міністром довкілля Георге Хаждером у місті Сороки. До робіт залучені співробітники Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій, підприємства Apele Moldovei, Агентства довкілля та військові.

За словами Мунтяну, на річці встановили додаткові фільтри для затримання нафтопродуктів, а також використовують тюки соломи, які допомагають утримувати паливне забруднення у воді. Якість води постійно контролює мобільна лабораторія, яка відбирає проби кожні шість годин.

Паралельно Україна проводить роботи на своїй ділянці Дністра, а команди з Румунії допомагають встановлювати додаткові бар’єри для збору нафтопродуктів.

Через екологічну загрозу на ділянці річки Дністер між Наславчею та Дубоссарами тимчасово заборонили риболовлю до 1 квітня.

За словами міністра довкілля Георге Хаждера, через забруднення деякі населені пункти на півночі Молдови можуть залишитися без водопостачання. У районі села Наславча оголошено жовтий рівень небезпеки.

Уряд також звернувся до міністерства оборони, яке направило військових, техніку та обладнання для допомоги центральним і місцевим органам влади. Лагер управління кризовою ситуацією розгорнули в селі Курешниця Сорокського району.

Про забруднення Дністра стало відомо 10 березня після появи у соцмережах відео з маслянистими плямами на поверхні річки поблизу села Наславча. За попередніми даними, розлив пов’язаний із витоком ракетного пального в районі Дністровської ГЕС в Україні, що стався внаслідок російської атаки 7 березня.