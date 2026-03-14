В Одесі помер Василь Скромний, який зіграв хулігана Макара Гусєва в “Пригодах Електроніка”

В Одесі помер актор Василь Скромний, який зіграв хулігана Макара Гусєва у фільмі «Пригоди Електроніка». Про його смерть повідомив товариш Віктор Деркач.

Про це повідомляє ІНТЕНТ.

Василь Скромний народився у серпні 1964 року в Одесі. У 1979 році режисер Костянтин Бромберг запросив його до фільму «Пригоди Електроніка», де він зіграв рудоволосого хулігана Макара Гусєва.

Після виходу стрічки на телебаченні Скромний швидко став популярним серед підлітків. Образ його героя з хриплуватим голосом і зухвалим характером запам’ятався багатьом глядачам.

Після успіху «Пригод Електроніка» актор знявся ще у кількох кінопроєктах, зокрема у фільмах «Школа», «Третій вимір» та «Комбат». Він також навчався у театральній школі при Одеській кіностудії, однак згодом акторська кар’єра відійшла на другий план.

Після служби в армії у морській авіації Скромний вступив до морського училища та працював боцманом. За роки роботи він побував у багатьох країнах світу, зокрема у Південній Америці, Африці, Австралії та на Кубі.

За словами близьких, останні місяці життя він боровся з тяжкою хворобою. У нього виявили онкологічне захворювання, і він проходив лікування в одеських лікарнях.

Як зазначається, ситуацію під час лікування ускладнили проблеми із серцем.