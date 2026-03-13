        Суспільство

        Синоптики прогнозують на 14 березня до +13° у більшості регіонів

        Віктор Алєксєєв
        13 Березня 2026 21:56
        читать на русском →
        Арт-парк Абрамовича. Київська область, с. Нова Богданівка / Фото з Facebook Lyutiy Yurko
        У суботу, 14 березня, в Україні очікується малохмарна погода без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

        За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-східний та східний зі швидкістю 7–12 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу. Вдень повітря прогріється до 8–13° тепла, а на крайньому заході країни — до 17°.

        У Київській області та столиці також прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

        Температура по області вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень — 8–13° тепла. У Києві вночі очікується 0–2° тепла, вдень — 11–13° тепла.


        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
