Російська атака пошкодила енергооб’єкти: у семи регіонах є знеструмлення

У ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та області. Через пошкодження енергооб’єктів у кількох регіонах запроваджені обмеження електропостачання.

Про це повідомили в Укренерго.

За даними компанії, від російських обстрілів постраждали також енергооб’єкти в кількох інших регіонах. Станом на ранок знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Реклама

Реклама

Там, де це дозволяють безпекові умови, уже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Через масовану атаку сьогодні змінено час і обсяг застосування обмежень споживання електроенергії. У частині регіонів з 08:00 запроваджено графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Очікується, що ці обмеження діятимуть до кінця доби.

В Укренерго закликали споживачів переносити використання потужних електроприладів на денний час — з 11:00 до 16:00, коли найбільш ефективно працюють сонячні електростанції.

Також українців просять обмежити користування потужними електроприладами у вечірній період максимального навантаження — з 17:00 до 22:00.