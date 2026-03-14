День добровольця: Немічев нагадав про перший бій українських добровольців у Харкові

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев привітав добровольців і нагадав про перший бій українських добровольців у Харкові у 2014 році.

Він нагадав, що 14 березня 2014 року у Харкові відбувся перший бій українських добровольців під командуванням Андрія Білецького. За його словами, тоді добровольці дали збройну відсіч проросійським бойовикам на вулиці Римарській.

Немічев зазначив, що символічно, що рівно через дев’ять років — 14 березня 2025 року — було створено Третій армійський корпус, яким нині командує бригадний генерал Андрій Білецький.

«Від перших добровольчих загонів до повноцінного Армійського корпусу. Доброволець — це не просто статус. Це поклик серця. Це спосіб життя. Це здатність жертвувати собою заради інших, заради Батьківщини, заради майбутнього», — написав Немічев.

Він також подякував усім, хто став на цей шлях, і привітав українських добровольців зі святом.

День українського добровольця відзначають щороку 14 березня. Свято встановила Верховна Рада України у 2017 році на честь перших добровольців, які у 2014 році стали на захист держави після початку російської агресії.