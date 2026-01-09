Українська тенісистка Костюк перемогла “нейтральну” Андрєєву, яка має паспорт РФ та орден від Путіна

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA 500 у Брісбені. У чвертьфіналі вона перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірра Андрєєва у двох сетах.

Про це повідомляє видання “Трибуна”.

Матч 1/4 фіналу відбувся 9 січня і завершився перемогою Костюк з рахунком 7:6, 6:3. Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин, за цей час українка виконала дві подачі навиліт і допустилася двох подвійних помилок.

Це була перша очна зустріч Костюк та Андрєєвої в офіційних матчах. Для Марти ця перемога стала 11-ю над суперницею з топ-10 світового рейтингу.

У півфіналі турніру Костюк зіграє проти шостої ракетки світу Джессіка Пегула, яка у своєму чвертьфінальному матчі перемогла Даяна Ястремська.

На шляху до чвертьфіналу Марта Костюк у 1/8 фіналу здобула перемогу над американкою Аманда Анісімова. Ця перемога стала для неї четвертою в кар’єрі над представницею топ-5 рейтингу WTA.

Довідка. Мірра Андрєєва – російська тенісистка, заслужений майстер спорту РФ. У вересні 2025 року російський диктатор Володимир Путін нагородив спортсменку медаллю ордену “За заслуги перед Вітчизною” І ступеня за “за заслуги у розвитку фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну роботу”.