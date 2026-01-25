Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open після перемоги над росіянкою Андрєєвою

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open, здолавши росіянку Мірру Андрєєву. Матч 1/8 фіналу завершився перемогою українки у двох сетах.

У поєдинку 1/8 фіналу Australian Open Еліна Світоліна обіграла Мірру Андрєєву з рахунком 6:2, 6:4, повідомляє Чемпіон. Зустріч тривала 1 годину 23 хвилини і стала другою очною дуеллю тенісисток — рахунок особистих зустрічей тепер рівний, 1:1.

У чвертьфіналі турніру в Мельбурні Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф зі США. Турнір Australian Open проходить на хардовому покритті та має статус Grand Slam.

Для 31-річної одеситки це четвертий вихід у чвертьфінал Australian Open — раніше вона доходила до цієї стадії у 2018, 2019 та 2025 роках. Загалом цей матч став для Світоліної 14-м чвертьфіналом на турнірах серії Grand Slam.

Від початку сезону-2026 українка не зазнала жодної поразки, здобувши дев’ять перемог поспіль і вигравши титул на турнірі в Окленді.

Світоліна також залишається єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді. На шляху до чвертьфіналу вона обіграла іспанку Крістіну Букшу, польку Лінду Клімовічову та росіянку Діану Шнайдер.