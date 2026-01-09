Росія вдарила “Іскандером” по гаражах у Харкові: фото з місця

Українська тенісистка Костюк перемогла “нейтральну” Андрєєву, яка має паспорт РФ та орден від Путіна

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі .

Сьогодні, 9 січня, близько 19:20, російські військові завдали ракетного удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував по місту ракету типу “Іскандер”.