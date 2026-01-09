        Події

        Росія вдарила “Іскандером” по гаражах у Харкові: фото з місця

        Галина Шподарева
        9 Січня 2026 22:48
        У Харкові "Іскандер" влучив по гаражному кооперативу / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Сьогодні, 9 січня, близько 19:20, російські військові завдали ракетного удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував по місту ракету типу “Іскандер”.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Зафіксовано влучання ракети по території гаражного кооперативу у Слобідському районі міста.

        Пошкоджено гаражі, у багатоквартирних житлових будинках поряд з місцем удару вилетіли вікна.

        Інформація про постраждалих не надходила.

        Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

        Місце удару “Іскандера” у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

