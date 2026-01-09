Росія вдарила “Іскандером” по гаражах у Харкові: фото з місця

Сьогодні, 9 січня, близько 19:20, російські військові завдали ракетного удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував по місту ракету типу “Іскандер”.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Зафіксовано влучання ракети по території гаражного кооперативу у Слобідському районі міста.
Пошкоджено гаражі, у багатоквартирних житлових будинках поряд з місцем удару вилетіли вікна.
Інформація про постраждалих не надходила.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).