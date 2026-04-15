На Харківщині чоловік вбив тещу та півтора року ховав тіло

Правоохоронці Харківщини підозрюють 46-річного чоловіка в умисному вбивстві тещі. Тіло жертви зловмисник приховував понад півтора року. Злочин викрили під час спроби вивезти рештки загиблої.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, злочин стався у листопаді 2024 року в Чугуївському районі. Між чоловіком та його тещею, яка проживала разом із ним, виник конфлікт на ґрунті тривалих неприязних відносин та спадкових питань.

Під час сварки чоловік завдав жінці численних удари по голові, після чого, коли вона впала, продовжив побиття і задушив її. Щоб приховати злочин, він залишив тіло у господарчій споруді біля будинку. З того часу жінка вважалася безвісти зниклою.

11 квітня 2026 року поліцейські зупинили автомобіль, у якому підозрюваний намагався вивезти рештки загиблої.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.